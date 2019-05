Dialogue national : Les 4 candidats de l’opposition bénissent le dialogue à condition ...

Le Président Ousmane Sonko, candidat de la Coalition « Sonko Président », absent de Dakar, s’est fait excuser tout en soulignant la pertinence de la rencontre et en marquant sa solidarité par rapport aux conclusions qui en seront issues.



Les quatre candidats de l’opposition à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ont examiné la situation nationale, particulièrement l’invitation à la rédaction des termes de référence du dialogue national, lancée par le Ministre de l’Intérieur.



Ils affirment leur adhésion totale à la position exprimée par le Front de Résistance nationale (FRN) consistant à exiger une concertation sincère et constructive menée sous la conduite d’une Commission cellulaire composée de plusieurs personnalités crédibles et neutres.



Ils considèrent aussi qu’il serait impératif que le pouvoir en place s’engage à mettre en œuvre toutes les décisions qui seront issues de cette concertation.



Enfin, ils réaffirment leur volonté unanime de participer à des concertations ayant pour objet les intérêts exclusifs du Sénégal et de son peuple.



La Cellule de Communication

de la Coalition « Madické 2019 »