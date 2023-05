Dialogue politique : Le PRP de Déthié FALL ne participera pas

Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) informe l'opinion nationale et internationale avoir pris connaissance de l'appel au dialogue du Président de la République Macky SALL formulé à travers le communiqué du conseil des ministres en date du 26 avril 2023.



Le PRP, dans sa logique d'asseoir une relation de confiance entre le parti et la population sénégalaise, s'est inscrit, depuis sa création, dans une démarche politique limpide, transparente, sans clair-obscur, au service exclusif du peuple sénégalais et de la défense de ses intérêts.



C'est pourquoi, après de larges concertations entre le Président Déthié FALL et des responsables et militants du parti afin de satisfaire aux exigences de démocratie interne auxquelles le parti s'est fixé, le PRP informe la population sénégalaise qu'il ne participera pas à ce dialogue. Le PRP considère que nul besoin de dialoguer pour respecter des principes et droits sacrosaints conférés par la Constitution notamment celui de la liberté de presse, de la liberté d'opinion, de manifestation, de participation électorale. Le PRP rappelle qu'un dialogue national s'était tenu en 2019 et que durant lequel son Président, Déthié FALL, était à l'époque le plénipotentiaire de l'opposition.



Le PRP rappelle donc au Président Macky SALL que les positions sur l’amnistie et le parrainage étaient consignées sur des PV encore disponibles. En outre, le PRP demande au Président Macky Sall la résolution des points suivants et dont lui seul en est le responsable :



1. Sursoir le projet de 3e candidature illégale et illégitime ;

2. Libérer tous les détenus politiques ;

3. Surseoir l'arrestation et l'intimidation des journalistes, et aussi libérer tous les journalistes actuellement en détention ;

4. Arrêter sa volonté d’écarter de potentiels candidats ;

5. Choisir une personnalité consensuelle pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2024.



Le PRP réitère au peuple sénégalais qui est son seul véritable interlocuteur, son engagement indéfectible à l'apaisement du climat social, à la préservation de la paix et de la stabilité dans notre cher pays, et à la défense de la démocratie et des intérêts du peuple sénégalais.



Le PRP informe encore l'ensemble des couches sociales du Sénégal au séminaire programmatique organisé par les cadres du parti et prévu du 05 au 07 mai 2023. Fait à Dakar, le 04 mai 2023.



Déthié FALL, Président du PRP,

Candidat à l'élection présidentielle de 2024