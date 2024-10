Diéguy DIOP dément toute allégation de fuite

"Je suis là, chez moi. Je viens de découvrir un avis de recherche me concernant. Je n’ai reçu aucune convocation. Je jure devant Dieu que je suis là au Sénégal, à Keur Ndiaye Lô, avec mon époux et mes enfants", a-t-elle déclaré.



Dans une note de la police aux chefs de commissariats spéciaux, aux secteurs frontaliers et au centre de ciblage et de profilage, il est mentionné que la nommée Diéguy Diop, est recherchée par la Division des investigations criminelles ( DIC) pour escroquerie sur les deniers publics.



L'ancienne Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire a fait une vidéo sur sa page Facebook pour démentir toute allégation de fuite.



« Je suis là, chez moi. Je viens de découvrir un avis de recherche me concernant. Je n’ai reçu aucune convocation. Je jure devant Dieu que je suis là au Sénégal, à Keur Ndiaye Lô, avec mon époux et mes enfants. Si Sonko et Diomaye veulent me cueillir, ils savent où je suis. Je n’ai rien fait qui puisse me faire peur », a-t-elle dit.