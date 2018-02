Direct – Arrivée du Président Emmanuel MACRON à Saint-Louis ( Photos)

+++ NDARINFO+++ L’avion du président français vient d’atterrir sur le tarmac de l’aéroport de Saint-Louis devant un parterre d’autorités politiques, administratives et coutumières. En compagnie du Président Macky SALL et de son épouse, le chef de l’État français a passé en revue des troupes du 12e bataillon d’instruction de BANGO somptueusement alignées aux abords de la piste.



Une mobilisation impressionnante des militants de l’Alliance pour la République (APR) a pris d’assaut les alentours de l’aéroport pour souhaiter à l’hôte de Macky SALL, la bienvenue dans la ville tricentenaire.



MACRON se rendra à Guet-Ndar où une présentation de l'école Abdoulaye Mbengue Khaly gravement impactée par l'érosion côtière lui sera faite. Il tiendra par la suite une déclaration sur la place Faidherbe avec le maire de Saint-Louis et visitera quelques lieux du patrimoine de la ville.



