Direct - Déclaration de Trump : Ce qu'il faut retenir ...

"Tant que je serai président des États-Unis, l'Iran ne sera jamais autorisé à avoir une arme nucléaire ", a déclaré le président américain dans une courte déclaration tenue à l’instant et recueillie par Ndarinfo.



"L'Iran ne sera jamais autorisé à avoir une arme nucléaire", a-t-il ajouté. Donald Trump affirme que les États-Unis n'ont fait aucune victime lors de l'attaque. "Aucun Américain n'a été blessé dans l'attaque de la nuit dernière par le régime iranien », a-t-il dit. "Nous n'avons fait aucune victime. Tous nos soldats sont en sécurité et seuls des dommages minimes ont été subis dans nos bases militaires", a ajouté le président.



Le président soutient que les forces américaines étaient "préparées à tout". "L'Iran semble se retirer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une très bonne chose pour le monde", a-t-il martelé.



Trump a décrit le commandant militaire iranien Qasem Soleimani, tué lors d'une frappe américaine la semaine dernière, comme "le plus grand terroriste du monde".



"Il a formé des armées terroristes, y compris le Hezbollah, à lancer des frappes terroristes contre des cibles civiles. Il a alimenté des guerres civiles sanglantes dans toute la région. Il a vicieusement blessé et tué des milliers de soldats américains, y compris la pose de bombes en bordure de route qui mutilent et démembrent leurs victimes ", a-t-il noté.



Trump a soutenu que Soleimani a dirigé les récentes attaques contre le personnel américain en Irak qui "ont gravement blessé quatre militaires et tué un Américain" et qu'il a orchestré "l'attaque violente" contre l'ambassade américaine à Bagdad.



