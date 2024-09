Dissolution de l’Assemblée nationale : «On va remettre les pendules à l’heure» (Mimi Touré)

Lors de son adresse à la nation, hier jeudi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a acté la dissolution de la 14ème législature de l’Assemblée nationale. Un acte approuvé par des membres de la Coalition Diomaye Président comme Aminata Touré.



En effet, pour celle qui était pressentie à la présidence de l’Assemblée nationale et récemment nommée Haut Représentant du chef de l’État, « cette assemblée nationale était en total déphasage avec les réalités politiques actuelles. On avait le sentiment, avec cette assemblée-là qui n’avait pas fini de perdre son honneur, qu’on n’avait pas fait le 24 mars. On va remettre les pendules à l’heure. Les sénégalais auront l’occasion d’aller élire une nouvelle Assemblée nationale » a déclaré Mimi Touré à travers les ondes de Sud Fm.



Ainsi, c’est seulement après cette élection fixée au 17 novembre prochain que le premier ministre Ousmane Sonko fera sa Déclaration de politique générale (DPG) avec une Assemblée nationale «supérieure en qualité, qui se concentrera autour des intérêts des Sénégalais et que des scènes auxquelles on a eu à assister, d’invectives, ne seront qu’un mauvais souvenir du passé » a dit l’ancienne premier ministre.