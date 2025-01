Division d’élite du Football : Amara Traoré décline ses ambitions

Succédant à Aliou Cissé, l’ancien sélectionneur national n’a pas caché l’ampleur de la tâche qui l’attend, tout en soulignant son importance pour l'avenir du football dans le pays.



« La Division d’élite, c’est le haut niveau, le sommet de la performance, » a déclaré l'ancien entraineur de la Linguère.



Il a évoqué son ambition de travailler pour l’organisation et l’optimisation des sélections nationales dans l'optique de soutenir les équipes engagées dans des compétitions au niveau continental, comme la Coupe d’Afrique.



Amara a insisté sur l’importance d’apporter une « plus-value » aux entraîneurs, tout en veillant à ne pas entraver leur travail. Par une approche collaborative, il se propose de « souffler dans leurs oreilles » des conseils constructifs, créant ainsi un environnement de travail propice à l’épanouissement des équipes.



Parmi les défis évoqués, la classification et l’organisation se distinguent comme des tâches complexes mais indispensables pour maximiser les performances, tant sur le terrain qu’en dehors. Traoré a également indiqué que ses priorités incluent des projets pour la FIFA et la CAF, en mettant l’accent sur un travail collaboratif permettant ainsi au nouveau sélectionneur national, Pape Thiaw, de se concentrer pleinement sur son rôle.



« Le diable est dans le détail, » a-t-il rappelé, soulignant qu'une expertise pointue est essentielle pour hisser le football sénégalais au sommet.