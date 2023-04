Division nationale de lutte contre le trafic de migrants : l'antenne de Saint-Louis inaugurée (vidéo)

''Cette cérémonie est une étape dans la matérialisation de la montée en puissance de cette division créée en 2018 et qui a une compétence nationale'', a dit à la presse le commissaire de police Bakary Faye, chef de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées à la Police de l'air et des frontières.



Il a souligné que ''la création des antennes régionales, qui avec celle de Saint-Louis sont aujourd’hui au nombre de sept, permet de réduire les délais d'intervention’’.





L'adjudant de police Boubacar Tidiane Baldé sera le chef de cette antenne, qui vient s'ajouter à celles de Rosso, Tambacounda et Karang, mises en place grâce au programme Sénégal sécurité internationale, qui a noué un partenariat avec l'Union européenne (UE).



Celui-ci a été établi par le biais du Partenariat opérationnel conjoint (POC), qui a financé les antennes de Saly, Kédougou, Ziguinchor et Saint-Louis.





''Pour aider à assurer notre mobilité sur le terrain, l'Union européenne a mis à notre disposition des motos, des squats, du matériel de surveillance et de filature, des moyens d'investigation technique pour, au-delà des interpellations, pouvoir collecter des éléments de preuve matérielles'', indique-t-il. L'Etat a également mis à la disposition de chaque antenne un budget, afin de la rendre opérationnelle et lui permettre d'assumer pleinement ses compétences.





Il a précisé que Saint-Louis a été choisie en raison de sa façade maritime, laquelle est ‘’une zone de départ''. L'antenne couvre aussi la région de Louga qui est aussi pourvoyeuse de candidats à l’émigration.





Il a invité le chef d'antenne à collaborer avec les populations pour aider à ‘’neutraliser ces vendeurs d'illusion qui font miroiter aux jeunes un rêve sanctionné par des drames''.





Administratrice du projet Partenariat opérationnel conjoint, Lucie Hofmann, a, au nom de l'UE, assisté à la cérémonie à côté de l'adjointe au maire de Saint-Louis, Aida Mbaye Dieng, et de la commissaire centrale intérimaire, Mame Diarra Faye.



Avec APS