Douanes sénégalaises : plus de 6,7 milliards de francs CFA en faux billets saisis en une semaine

Les unités de la Division générale des Douanes ont saisi plus de 6 milliards 744 millions de francs CFA en billets noirs, lors de plusieurs opérations de lutte contre le faux monnayage. Une prouesse saluée par la hiérarchie douanière.



C’est la Brigade mobile des Douanes de Pikine qui a opéré la saisie de la moitié de cette contrevaleur, selon la Division de la communication et des relations publiques de la DGD.



« Durant une opération menée par la Brigade mobile des Douanes de Pikine, Subdivision de Dakar-extérieur, Direction régionale Ouest, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 avril 2025, vers 2h du matin à Ouest Foire, trois prévenus, tous de nationalité sénégalaise, dont une femme, ont été interpellés au cours de l’opération », a fait savoir la cellule de communication.



Cette intervention a permis de mettre la main sur des billets noirs d’une contrevaleur de 3 milliards de francs CFA. Pour rappel, cette même unité avait déjà réalisé une première saisie de 723 millions de francs CFA en billets noirs, une semaine auparavant, selon le même communiqué.



Parallèlement, la multiplication des opérations de lutte contre le faux monnayage a conduit à l’arrestation d’un homme d’une trentaine d’années dans une auberge située à Kaolack. Il détenait 21 000 coupures de billets verts et noirs, pour une contrevaleur totale de 3 019 550 000 francs CFA.



Poursuivant ses investigations, la même unité a saisi des billets noirs d’une valeur de 2 millions de francs CFA à la Cité Aliou Sow, à Dakar.



Outre les saisies de faux billets, la Brigade mobile des Douanes de Richard-Toll a intercepté 45 cartons de médicaments vétérinaires et 10 cartons de médicaments pharmaceutiques, pour une valeur estimée à 46 millions de francs CFA.



L’Administration des Douanes réaffirme ainsi sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage, qui constitue une menace grave pour la stabilité du système monétaire.



Bolo Diaw