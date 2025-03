Double Korité : les Saint-Louisiens dénoncent la division et appellent à la cohésion

Une fois de plus, le Sénégal a célébré l’Aïd El-Fitr dans la division, une situation qui préoccupe les fidèles musulmans de Saint-Louis. Face à cette fragmentation du calendrier religieux, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer le retour au dialogue et à l’unité, des valeurs fondamentales héritées des anciens. Pour ces croyants, seuls les guides religieux peuvent rétablir la cohésion et préserver l’harmonie spirituelle qui fait la force et la beauté de la communauté musulmane.