Double meurtre de Médinatoul Salam : Cheikh Béthio et Cie bientôt jugés

La procédure date de 2012. Mais, jusqu'à présent, les Thiantacounes incarcérés dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam ne sont pas jugés. Pourtant, selon Les Échos, le Doyen des juges a renvoyé l'affaire depuis longtemps en Chambre correctionnelle.



Mais, après plusieurs mouvements d'humeur, ponctués de grèves de la faim suspendues après des promesses fermes du procureur de faire preuve de diligence dans ce dossier, les choses semblent bouger. Le Parquet de Mbour s'active à enrôler le dossier et le procès se tiendra très bientôt.



À en croire des sources du journal, Cheikh Béthio et ses coaccusés, qui sont tous ses disciples, feront bientôt face aux juges. Le guide des Thiantacounes ayant rejoint Macky Sall entre temps, il fallait donc laisser passer la présidentielle pour tenir leur procès.



Pour rappel, plus d'une quinzaine de Thiantacounes et leur guide, Cheikh Béthio Thioune, sont impliqués dans ce dossier. Les premiers sont toujours en détention, depuis leur arrestation en 2012, et piaffent d'obtenir un jugement. Quant au second, il bénéficie d'une liberté provisoire.



SENEWEB