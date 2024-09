Drame de Mbour : le capitaine de l'embarcation mis aux arrêts

L’enquête ouverte suite au chavirement d’une embarcation remplie de migrants en partance pour l’Espagne avance à grands pas. Fin de cavale pour le capitaine de la pirogue. Il s’agit, explique L’Observateur, qui annonce son arrestation, du nommé C. Sall. Le pêcheur, précise le journal du Groupe futurs médias (GFM), « principal organisateur de ce voyage à l’émigration clandestine, et propriétaire de la fameuse pirogue, en était également le capitaine au moment de la tragédie ».



La même source révèle que le mis en cause, âgé de 52 ans, polygame et père de 12 enfants, a été interpellé lundi aux environs de 17 heures, « au moment où il s’affairait à des pratiques mystiques auprès de charlatans pour échapper à toute éventuelle arrestation ».



Fall, signale le quotidien d’information, ne serait pas à son coup d’essai. Face aux enquêteurs, le mis en cause, repris par L’Observateur, a déclaré avoir embarqué 88 candidats moyennant des sommes variants entre 300 000 F CFA et 400 000. Mais, des rescapés réfutent « catégoriquement » cette version, jurant que « la pirogue, pleine comme un œuf, avait à son bord plus de 200 passagers dont 5 femmes et un nombre important d’enfants ». Sall a été nuitamment acheminé dans les locaux du commissariat urbain de Diamaguene, qui hérite du dossier, avance L’Observateur, lit-on dans Seneweb.



Ce lundi, cinq autres corps dont ceux de trois femmes, en état de putréfaction ont été repêchés par les sapeurs pompiers après la découverte des quatre premiers corps à la plage de Tama Lodge.