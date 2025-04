Droits d’auteur : la SODAV annonce une répartition de plus de 75 millions de francs CFA

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, la SODAV informe ses membres du lancement imminent des paiements de répartitions de droits d’auteur et de droits voisins. Le montant global s’élève précisément à 75 836 857 francs CFA.



Le démarrage des paiements est prévu le vendredi 18 avril 2025 à 9h, au siège de l’organisation, situé à Dakar. Les ayants droit sont invités à se rapprocher de la SODAV pour les modalités de réception.



Le communiqué détaille la ventilation des montants par catégories, couvrant divers secteurs artistiques : 35 035 796 F CFA pour les droits numériques CRBT Musique – Année 2023, 10 446 447 F CFA pour les droits étrangers SACEM, 18 692 954 F CFA pour les droits numériques autres et 11 661 660 F CFA pour les arts visuels – abonnés et Biennale 2022.



Cette répartition concerne aussi bien les artistes musiciens que les créateurs visuels, dans une logique de diversification et d’équité.



La SODAV insiste sur l’importance de cette opération qui s’inscrit dans une démarche de transparence et de valorisation du travail artistique. Elle invite tous les bénéficiaires à se présenter munis de leurs pièces justificatives pour faciliter le traitement de leurs dossiers.



