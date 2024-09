Échanges sur le processus électoral avec le ministre de l’intérieur : l’ATEL a boudé la rencontre

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a réuni ce samedi les représentants des partis politiques, coalitions, entités regroupant des candidats indépendants, ainsi que les organes de contrôle et de supervision, pour discuter du déroulement du processus électoral en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain.



Cependant, la rencontre a été marquée par le départ d'Oumar Sarr, représentant de l'Alliance pour la transparence des élections (ATEL). Il a quitté la salle en signe de protestation.



« Vous avez pris des décrets pour organiser les élections sans concertation. Il y a des questions préjudicielles à considérer. Nous voulons savoir si cette discussion aboutira à un report des décrets déjà pris, afin de permettre des échanges plus larges et de parvenir ensemble à des consensus. Nous avons toujours discuté du processus avant toute décision », a-t-il déclaré devant le ministre Jean-Baptiste Tine.



Malgré ce départ, la rencontre s'est poursuivie avec les autres partis, le ministre de l’Intérieur déroule le programme.



