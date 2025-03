Échauffourées au marché Sor : 14 marchands ambulants arrêtés

Quatorze marchands ambulants ont été placés en détention à Saint-Louis à la suite d'affrontements violents avec les agents municipaux au marché Tendjiguène. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, destruction de biens publics, violences et autres infractions.



Ces tensions font suite à leur expulsion de l’avenue Macky Sall le 20 février dernier. En signe de protestation, les marchands ont érigé des barricades et lancé des pierres sur les agents municipaux, blessant certains d’entre eux et causant des dégâts matériels, notamment sur des véhicules de la mairie.



Face à cette escalade, les forces de l’ordre sont intervenues rapidement pour disperser les manifestants et procéder aux arrestations. Cette affaire relance le débat sur la gestion du commerce informel à Saint-Louis, entre la nécessité d’une organisation stricte et les revendications des vendeurs pour un espace de travail adapté.