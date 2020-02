Échauffourées de Guet-Ndar : "Il n'y a que 4 pêcheurs parmi les 31 personnes déférées" (avocat)

Arrêtées lors des échauffourées entre pêcheurs de Guet-Ndar et forces de l’ordre, 31 personnes ont été déférées hier devant le procureur de Saint- Louis qui les a placées sous mandat de dépôt. 12 mineurs dont un élève du CEM André Peytavin qui se rendait à l’école, des receveurs de Tata et de disciples coraniques font partie du lot, renseigne l'avocat Me Alioune Abatalib Guéye.



"Il n’ y a que 4 pêcheurs dont 3 mineurs qui n’habitent pas Saint- Louis", a-t-il révélé. "C’est pourquoi Guet-Ndar ne s’est pas déplacé au tribunal. Ces pêcheurs sont d’autres régions venus à Saint- Louis pour travailler », a fait remarquer l'avocat. « On s’est trompé de cible » a-t-il dit en indiquant que la police " a ramassé des gens qui n’ont rien à voir avec les incidents".



Selon Me Gueye le parquet a visé une infraction criminelle. « C’est pourquoi le dossier a atterri à l’instruction alors qu’il devrait être à la correctionnelle, c’est-à-dire en flagrant délit » a-t-il expliqué. « On a dit qu’il y a une maison brûlée ce qui est archi faux, aucune concession n’a été incendiée », a-t-il lâché.



NDARINFO.COM