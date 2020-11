Émigration clandestine : Un réseau de passeurs démantelé à Saint-Louis

Une opération de ratissage de la compagnie de gendarmerie de Saint-Louis menée durant la nuit du 03 au 04 novembre a permis le de démanteler un réseau de passeurs résidant entre Guet-Ndar, Gandiole, Pikine 700 et Sowène dans la partie sud-ouest de la région de Saint Louis. Six (O6) individus dont des capitaines, des recruteurs et le propriétaire de la pirogue ont déjà été arrêtés. L'enquête suit son cours à la brigade territoriale de Saint-Louis.