Employabilité des jeunes : Polaris Asso s’installe à Saint-Louis – vidéo

C’est en marge d’une rencontre entre acteurs évoluant dans le secteur de l’emploi, élèves et étudiants que les objectifs, défis et modalités de la nouvelle implantation de Polaris Asso à Saint-Louis ont été présentés. La démarche portée par Ousseynou GUEYE, un alumni de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et soutenue par l’Institut Français du Sénégal veut apporter une contribution significative à la lancinante question de l’employabilité des jeunes. Elle s’inscrit dans une logique de promotion de la protection, de l’engagement, de l’insertion professionnelle et de l’autonomisation des jeunes dans un monde numérique. « Nous offrons un accompagnement par du renforcement de capacités et l’acquisition de nouvelles compétences sur les métiers du numérique », a renseigné M. DIOP, directeur exécutif de cette structure. « Nous mettons en œuvre une politique de coaching au profit des entrepreneurs locaux. C’est en somme, un ensemble d’outils innovants qui seront mis à la disposition des différentes entités pour leur permettre d’être totalement équipées et de réussir leur projet entrepreneurial », a-t-il ajouté.