En guerre contre le parrainage, l'opposition lance des "journées hebdomadaires de résistance nationale"

L'opposition réunie au sein du Front démocratique et social (Fds), a annoncé ce mardi en conférence de presse des "journées hebdomadaires de résistance nationale" contre la loi sur le parrainage adoptée jeudi dernier. Porte-parole du jour, l'ex-syndicaliste Mamadou Lamine Dianté a fait le compte-rendu de la réunion.



En dehors des journées hebdomadaires de résistance nationale, indique l'ex-patron du Grand cadre, repris par la TFM, l'opposition prévoit des journées de sensibilisation et d'information, des meetings, des tournées et des grands rassemblements citoyens dans toutes les localités et dans la diaspora.



SENEWEB