Enquête sur le double meurtre à Pikine-Technopole : la Dic sur les traces d'une exécution planifiée

Abdoul Aziz Ba dit Aziz Dabala, la principale cible, a été pisté puis t*ué en même temps que le jeune "Waly" ; 6 des 7 suspects dont les téléphones bornaient sur les lieux du crime, après avoir échangé toute la journée, interpellés par la Dic.



Arrêté à Touba, Mamadou Lamine Diaw change de version:" je n'ai pas agi seul..."; il accuse Ousseynou Diaw-qui le réfute-de lui avoir remis l'arme du crime et profère des accusations sordides contre les défunts.



Pendant qu'elle prétendait "dormir" après "avoir déposé Aziz Dabala chez lui", le téléphone de Nabou Léye "bornait" sur la scène du double homicide, relate Libération.



Sur la base de preuves techniques et d'échanges avec les mis en cause, la Dic la soupçonne d'avoir "livré" Aziz Dabala avant de faire semblant de découvrir les deux corps sans vie, rapporte le journal dans sa parution de ce matin.



Le mobile du crime prend forme, la Dic pose les derniers actes avant la présentation des mis en cause au procureur.