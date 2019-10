Enterrement avorté à Touba : la dépouille d'un homosexuel éconduite

Une rocambolesque affaire de moeurs continue de défrayer la chronique à Touba. Il s'agit de la dépouille d'un présumé homosexuel refusée au cimetière de Bakhya de la cité de Bamba.



La personne décédée, S. S dit Alex, est née en 1973 à Mbour. Mais elle a rendu l'âme, ce vendredi, à l'hôpital Fann de Dakar. L'on nous informe que la toilette et la prière mortuaires avaient pourtant été déjà faites à la morgue de l'ancien cimetière, sise près de la grande mosquée.



"L'imam qui a dirigé la prière n'avait aucune information sur la personne", explique une source de Seneweb. Qui rapporte par ailleurs que de hautes autorités avaient déjà alerté les membres du dahira Moukhadimatoul Khidma sur la vraie identité du défunt.



A leur arrivée, vers 17h 30, les accompagnants ont été surpris par la réaction des responsables du lieu de culte qui leur ont tout bonnement demandé de rebrousser chemin.



Jurant ne jamais avoir eu des informations sur cette autre face du regretté disparu, ils ont finalement accepté de repartir avec le corps pour rendre compte à la famille de ce qui s'est passé à Touba. L'air dépité!



"On leur a refusé l'accès au cimetière. On les a même raccompagnés jusqu'à la sortie de Touba, à l'entrée de Ngabou pour s'assurer qu'ils sont sortis de la ville sainte", a ajouté notre informateur, membre du dahira Moukhadimatoul Khidma.



