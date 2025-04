Entre colère et résignation : Pikine face au chaos des eaux usées

À Pikine, la colère gronde. Les habitants de cette banlieue densément peuplée de Dakar n’en peuvent plus des eaux usées qui stagnent dans les rues et ruinent leur quotidien. Si certains accusent les riverains de négligence, d’autres pointent du doigt les autorités pour leur inaction prolongée. Entre frustration, désespoir et appels à des mesures concrètes, la population exige enfin des réponses claires face à une crise d’assainissement qui n’a que trop duré.