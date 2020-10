Entrée au Sénégal : un test négatif de cinq jours sera exigé à partir de mercredi (ministre)

Le gouvernement sénégalais va mettre en application, à partir de ce mercredi, une lettre circulaire exigeant un test RT-PCR Covid-19 négatif datant de moins de cinq jours pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal, dans l’optique de mettre fin à l’importation des cas, a annoncé le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr.



‘’Au regard de la situation actuelle, nos deux départements (Santé et transports aériens), prendront dès demain [mercredi], les dispositions idoines afin que la dite circulaire soit d’application immédiate et permette de mettre fin à l’importation des cas Covid-19’’, a-t-il déclaré.



A partir de mercredi, ‘’tout passager entrant au Sénégal devra disposer d’un test négatif’’ et la durée du test RT-PCR Covid-19 sera ramené de sept à cinq jours, a-t-il déclaré lors du point quotidien sur la situation de la pandémie.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a rappelé que la circulaire du ministère du Tourisme et des Transports aériens en date du 13 octobre n’a pas ‘’permis ‘’à la situation d’évoluer favorablement à l’entrée des frontières’’.



Il a signalé que le Sénégal a enregistré ces derniers jours un nombre important de cas importés de Covid-19, surtout au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD).



‘’En effet, sur la période allant du 1-er au 19 octobre, 91 cas importés ont été enregistrés sur un total de 440 cas positifs, soit un taux de 22%. Sur les deux derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur 41 cas positifs, soit un taux de 61%’’, a expliqué Abdoulaye Diouf Sarr.



Le Sénégal enregistre une tendance baissière des cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines, malgré une résurgence des cas dits importés.



Dix-huit cas importés ont été dénombrés parmi les 27 nouvelles infections recensées au cours des dernières vingt-quatre heures, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Le bulletin quotidien publié mardi par le directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye, fait état de 816 tests virologiques effectués.



Selon ce document, 13.922 patients ont été guéris de la maladie à coronavirus, qui a fait 320 morts dans le pays. Le nombre de personnes se faisant soigner actuellement de Covid-19 est de 1.216, a indiqué M. Ndiaye.



BHC/ASG

APS