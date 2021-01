Entrepreneuriat féminin : À Goxu Mbacc, les braves GPF préparent leur relève (vidéo)

Dans le cadre du projet de relance des capacités et de relances des activités économiques des femmes de la langue de barbarie, mis en œuvre par le programme Voix et Leadership et financé par le Gouvernement du Canada, l’Union locale des GIE « Deguey Moudj s’est lancé dans une dynamique d’autonomisation des actrices de développement. Ainsi, 51 jeunes filles et femmes de quatre quartiers de la Langue de Barbarie ont été initiées à la confection du sel, du savon et de l’eau de javel. Ces ateliers pratiques sont suivis de sensibilisation sur les mesures-barrières à adopter dans ce contexte de propagation de la deuxième vague de la Covid-19. Dans un contexte de rareté des ressources halieutiques, ces renforcements de capacités permettent aux bénéficiaires d’autres trouver d’autres sources de revenues. Il s'agit par ailleurs d'une bonne occasion pour ces vaillantes femmes de préparer la jeune génération.