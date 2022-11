Épanouissement de la Femme : le Gouverneur de Saint-Louis identifie les défis à relever - vidéo

L’adjoint au Gouverneur de Saint-Louis chargé de développement a souligné mardi l’engagement de l’Etat à relever les défis de liés à l'épanouissement de la femme de la Femme, en évoquant des leviers sur lesquels le Gouvernement devra s’appuyer pour atteindre cet objectif.



Modou Mamoune NDIAYE a d’abord insisté sur « la formation et le renforcement des capacités pour qu'elles s'insèrent facilement dans le milieu professionnel ». « C’est un moyen de garantir leur autonomisation », a-t-il dit en marge d’un atelier national du projet « Approches transformatives pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soin non rémunéré dans les programmes d'autonomisation économique des femmes » (3R).



M. NDIAYE a par ailleurs marqué l’impératif de « soulever les pesanteurs sociales en évoquant des facteurs d'ordre traditionnel et cultuel ». Cette rencontre organisée par l'Agence Régionale de Développement (ARD) en collaboration avec ONU Femmes, a permis d’échanger sur les solutions locales à la pleine participation des femmes rurales à l’économie, notamment ceux liés aux soins non rémunérés et les mécanismes d’optimisation de leur contribution à l’effort de développement économique.



Le conclave a mis l'accent sur l’état des lieux dans les zones ciblées et de l’expérimentation de l’approche communautaire développée dans différentes communes en cours pour produire une masse critique d’information et d’orientations devant accélérer les changements dans la vie économique.



Pour rappel, des solutions innovantes et transformatrices sont préconisées par le projet 3R en guise de réponse locale pour « reconnaître, réduire, et redistribuer le travail de soins et domestiques non rémunérés » aux femmes agricultrices du nord seront partagées et diffusées.



Suivez les impressions des parties prenantes ...