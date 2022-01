Equipe Nationale : Ismaïla Sarr à Barcelone pour un examen

Alors qu’il affronte le Zimbabwe, ce lundi, pour son premier match à la CAN 2021, le Sénégal continue d’avoir un œil très attentif sur l’un de ses joueurs : Ismaïla Sarr. Blessé aux ligaments d’un genou en novembre avec Watford, l’ailier de 23 ans, qui a fait partie du voyage au Cameroun, a quitté Bafoussam.



Pour cause, l’international sénégalais (40 sélections, 9 buts) s’est rendu en Espagne plus précisément à Barcelone pour consulter le très réputé Dr Ramon Cugat. En janvier 2018, le médecin catalan avait traité le défenseur international sénégalais Kara Mbodji, qui souffrait également au genou à l’époque.



Alors que son retour à Bafoussam est prévu en milieu de semaine, Ismaïla Sarr va alors manquer les matchs de la phase de groupes de la CAN 2021. L’équipe d’Aliou Cissé, qui s’engage dans la compétition ce lundi contre le Zimbabwe, déplore également d’autres forfaits, dont ceux de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy.



wiwsport.com