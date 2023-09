Espagne : 2 pirogues débarquent au Gran Canaria avec 124 migrants à bord

La vague migratoire continue sur les côtes espagnoles et les Sénégalais empruntent de plus en plus la mer pour regagner l’Europe par le biais de pirogues. Ce lundi matin, le journaliste espagnol Txema Santana informe que 124 personnes ont été retrouvées dans une pirogue très proche de l'île de Tenerife. Un autre sauvetage est en cours près de Gran Canaria. Les deux bateaux ont quitté le Sénégal il y a plus d'une semaine.



