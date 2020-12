Espagne, Portugal, Suisse, Russie… La liste des pays qui ferment leurs portes au Royaume-Uni s’allonge

La découverte outre-Manche d’une nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus a poussé plusieurs pays dans le monde à suspendre leurs liaisons aériennes ou ferroviaires. Tour d’horizon.



La liste des pays décidant de suspendre les arrivées de voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne cesse de s’allonger, après la découverte dimanche d’une nouvelle variante « hors de contrôle » du coronavirus sur le territoire britannique, qui provoqué un reconfinement partiel outre-Manche, à Londres et dans le sud-est du pays.



Ce lundi 21 décembre, plus les heures passent, et plus le nombre de pays fermant leurs portes aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni augmente.



Objectif : éviter que la nouvelle souche ne se diffuse sur le territoire européen. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), il n’est toutefois pas impossible que la nouvelle souche du coronavirus circule déjà en dehors du territoire britannique. Déjà d’autres cas de cette variation ont été détectés aux Pays-Bas, en Italie, en Afrique du Sud, au Danemark et en Belgique, notamment.



De son côté, la France a suspendu depuis dimanche minuit et pour 48 heures tous les déplacements de personnes en provenance du sol britannique, « y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire ». Seul le fret non accompagné reste autorisé.



Un à un, les pays européens suspendent leurs liaisons



Face à cette situation inédite, à l’approche de Noël, pour de nombreux pays européens, l’heure est à la prudence. Ainsi, après l’Allemagne, l’Italie et le Danemark, l’Espagne et le Portugal ont pris la décision de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni.



Les citoyens espagnols et les personnes résidant en Espagne pourront, en revanche, entrer sur le territoire espagnol, indique le gouvernement de Madrid, qui a, par ailleurs, annoncé qu’il allait renforcer les contrôles à la frontière avec Gibraltar, enclave britannique située à l’extrême sud de l’Espagne.



Au Pays-Bas, tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni sont arrêtés depuis dimanche, jusqu’au 1er janvier. Les ferries de passagers se voient également refuser l’accès au pays à leur arrivée dans les ports néerlandais. Seuls les ferries ne transportant que des camions de marchandises et leurs chauffeurs seront autorisés à débarquer.



La Finlande a également suspendu les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni pour deux semaines à partir de ce lundi.



La Suisse a interrompu ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud depuis dimanche minuit, jusqu’à nouvel ordre. Toute personne venue de ces deux pays depuis le 14 décembre sera soumise à une quarantaine obligatoire de dix jours.



La Bulgarie a suspendu, de même, toutes ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne jusqu’au 31 janvier, la Roumanie fait de même pour deux semaines à partir de ce lundi.



Des mesures qui s’étendent au monde entier



Les Européens ne sont pas les seuls à avoir pris des mesures face à l’apparition de la nouvelle souche du Covid-19 en Royaume-Uni. Ainsi, la Russie suspend également pour une semaine ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, à compter de mardi 22 décembre.



Le Canada a décidé d’arrêter pour 72 heures les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne.



A Hong Kong, la suspension des vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne est actée pour ce lundi à compter de minuit. Quiconque arrive dans l’ex-colonie britannique alors qu’il a séjourné au Royaume-Uni dans les quatorze jours qui ont précédé devra observer une quarantaine plus longue que celle actuellement prévue.



Dans le monde musulman, la Turquie, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont également arrêté les liaisons avec la Grande-Bretagne pour le moment. L’Arabie saoudite a suspendu pour sa part les vols internationaux et l’accès par les passages terrestres et par ses ports à son territoire pour au moins une semaine, avec une prolongation possible d’une semaine supplémentaire.



En Amérique du Sud, le Salvador a interdit l’entrée sur son territoire à quiconque ayant séjourné au Royaume-Uni ou en Afrique du sud dans le mois écoulé.



L’Argentine a suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni.



Par L'Obs avec AFP