Éthique et transparence : Bassirou Diomaye Faye fera sa déclaration de patrimoine en début de semaine et invite Amadou Ba à...

Depuis le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, la fortune "impressionnante" (selon ses adversaires) de l'ancien Premier ministre et candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba, fait débat. À plusieurs reprises dans ses récentes prises de parole, le candidat de la coalition DiomayePrésident, Bassirou Diomaye Faye - de même que son mentor Ousmane Sonko - a pointé du doigt la richesse indue, selon lui, de son ancien patron à la Direction des impôts et des domaines.



Dans une note adressée à la presse ce dimanche 17 mars en marge de sa caravane à Sédhiou, puis à Kolda où un télescopage entre les deux équipes de campagne adversaire est à craindre, Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu'il va s'acquitter, dès le début de la semaine prochaine, de sa déclaration de patrimoine et invite le "le fonctionnaire milliardaire" d'en faire de même afin que les électeurs"jugent".



"Je vous annonce que je ferai, dès le début de cette semaine InshaAllah, ma déclaration de patrimoine. J'invite tous les candidats, particulièrement ceux qui, comme moi et Amadou Ba, ont eu à gérer des deniers publics ou à occuper des fonctions ou des emplois publics, à satisfaire à cette exigence d'éthique et de transparence", souligne Bassirou Diomaye Faye.