Exploitation d'hydrocarbures et pêche : Des chercheurs scrutent l’harmonie (vidéo)

L’UFR des Sciences Juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis pose le débat sur les enjeux de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières des hydrocarbures à travers la thématique : « Le Sénégal et les hydrocarbures : penser les hydrocarbures pour ne pas les subir ». Les réflexions menées à travers la seconde édition de ce colloque international anticipent sur les potentiels qui peuvent découler de l’exploitation prochaine de ces énergies, en s’inspirant d’expériences diverses. La rencontre pluridisciplinaire étudie la lancinante problématique de la cohabitation entre la pêche et les activités d’exploitation gazière au large de Saint-Louis. Elle a abordé par ailleurs les questions des contrats, du contenu local, des défis liés à l’environnement, de la fiscalité, de la redistribution et de la géopolitique. Le docteur Mouhammadou BOYE, coordonnateur de cette importante rencontre fait le point …