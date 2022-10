FAMa : De lourdes pertes de nouveau infligées aux terroristes

37 terroristes neutralités, plusieurs autres interpelés, destruction de bases et d’engins explosifs et des matériels saisis. Tels sont, entre autres, les exploits des forces armées maliennes contre les terroristes. L’information a été donnée par la Dirpa dans un communiqué en date du 22 octobre 2022.



L’armée malienne terrorise les terroristes partout à travers le pays. Les victoires contre les forces du mal sont enregistrées du nord au sud.



En effet, selon le communiqué de la Dirpa, les FAMa ont détruit, le 08 octobre, 02 Engins Explosifs Improvisés (EEI) aux alentours d’un village dans le secteur de Guiré, la région de Nara.



Le 11 octobre, elle a enregistré une grande victoire contre les terroristes. La preuve ? «les FAMa, au cours d’une reconnaissance offensive, ont accroché dans la zone de Wataye à 10 km de Gomitra un groupe armé terroriste auteur des multiples embuscades sur la route Kayes-Bamako, avec un bilan de 05 terroristes neutralisés, 03 suspects interpellés, 02 PM et plusieurs chargeurs, 05 motos et divers matériels récupérés. Côté FAMa, on déplore 01 blessé », précise la Dirpa. Quelques jours après, le 17 octobre, l’armée malienne a détruit 02 bases de la Katiba Macina dans les localités de Mafouné et Diarakoungo dans le cercle de Tominian. Le bilan a été lourd : 02 présumés terroristes interpellés ; 01 véhicule calciné ; 03 armes de calibre 12,7 mm, 01 PKM, 05 AK-47, 01 PA, 03 maillons de 12.7 garnis, 02 maillons de PKM dont un (01) garni, 02 caissettes de 7.62mm long, 22 chargeurs d’AK- 47 vides, 03 sacs de 50 kg remplis de munitions de 7.62 Semi long, 04 mines de type PR BM3, 08 motos, 06 talkie-walkie TYT, 06 téléphones, 07 chargeurs talkie-walkie TYT, 03 talkie-walkie de type Motorola, 08 chargeurs de PA et divers matériels y compris des cartes d’identité et des cartes Nina.



4 jours plus tard, l’armée malienne a neutralisé, selon la Dirpa, 4 terroristes entre Mourdiah et Kwala. Elle a également récupéré des matériels dont 01 PKM, 01 PM, des munitions en vrac et une radio.



Sur le théâtre est de l’opération Maliko, les efforts de l’armée maliennes sont grands. Elle a neutralisé plus d’une dizaine de terroristes le 12 octobre. « Le 12 octobre 2022, des frappes aériennes ont ciblé un regroupement terroriste dans le secteur de Haroun à 10 Km au sud de Tessit avec un bilan de 11 morts y compris le nommé Aly Issiaka, 03 véhicules plus 10 motos calcinés », a précisé la Dirpa. Une intervention d’envergure a été faite le 22 octobre. «Le 22 octobre 2022, sur la base de renseignements faisant état de regroupements terroristes sur l’axe Tessit-Léléhoye dans le cercle d’Ansongo, une patrouille FAMa a été lancée, appuyée par l’aviation. Au cours de cette reconnaissance offensive des frappes aériennes ont visé ledit regroupement dont le bilan est encore en cours d’évaluation », précise-t-on.



Sur le théâtre centre de l’opération Maliko, 6 suspects terroristes interpellés dans les secteurs de Kōkō, Semina-kourou, Abdoul Karimou et Bombori-Ouro tous au Sud-Est de Konna. Le même jour, un exploit a été fait en récupérant 06 PM, 01 LRAC, 02 radios, 30 fusils de fabrication artisanale, 08 motos et divers matériels.



Deux jours après, ajoute la Dirpa, les FAMa ont remis aux autorités administratives de Niono 968 bœufs, 102 moutons et chèvres volés aux populations par les terroristes de la Katibat du Macina à l’issue de l’exploitation de renseignements et de recherches dans le secteur de Nampalari-Siginė.



Le 19 octobre, une vingtaine de terroristes ont été interpellés. «Le 19 octobre 2022, les FAMa ont, au cours d’une reconnaissance offensive dans la localité de Serma située à 24km au Sud-Ouest de Boni, interpellé 20 suspects terroristes dont un guetteur et récupéré plusieurs médicaments et 05 fûts d’essence », précise le communiqué qui ajoute que « la précision des renseignements a permis de localiser et neutraliser le nommé Malick Ba alias Abou Malick, chef des opérations de la Katiba du Macina en charge des secteurs de Dioungani-peulh dans le Séno, de Dioura et Nampala avec la saisie de précieux documents, y compris des identités, des plans et des réfugiés ».



Le même jour, l’armée a neutralisé dans la commune de Toridagago 10 terroristes, récupéré 08 PM, 04 PKM et divers matériels. Son intervention dans la zone de Konna fait un bilan de « 01 terroriste neutralisé, 2 fusils de chasse, 01 Ak-47, 01 chargeur, 33 téléphones, 6 batteries, des composantes EEI et des objets divers récupérés ».



Le 21 octobre dernier, plus d’une dizaine de terroristes ont été interpellés dans la localité de Sendegué, à 35km au Nord-Ouest de Konna, région de Mopti. « Sur la base de renseignements à travers un interpellé, une reconnaissance offensive contre une base de la Katibat Serma dans la localité de Serma à 25km au Sud-Ouest de Boni a fait 01 guetteur neutralisé, 01 moto et 01 VLRA FAMa récupérés », ajoute le communiqué qui indique que 05 suspects ont été interpellés dans la zone de Sofara.



Les forces armées maliennes ont rassuré les populations de leur engagement à assurer la sécurité des personnes et des biens.



B. Guindo



Source : LE PAYS