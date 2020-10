FAO - Au Sénégal, on perd 100 milliards F CFA par an, après les récoltes

Les producteurs sont parmi les plus touchés par les répercussions négatives des pertes après-production qui sont particulièrement concentrées en amont de la chaîne d’approvisionnement dans les pays en développement, selon la Fao.



À l’échelle mondiale, la Fao estime que 14% des aliments produits sont perdus entre la récolte et la vente au détail, sans compter les quantités importantes gaspillées dans le commerce de détail et à la consommation. En Afrique subsaharienne, où de nombreux petits agriculteurs vivent avec moins de deux dollars par jour, les pertes alimentaires sont estimées à 4 milliards de dollars par an, rien que pour les céréales.



