FATICK : une pirogue de 89 voyageurs clandestins interceptée

Une pirogue, avec à son bord 89 voyageurs clandestins dont 2 femmes, a été interceptée par les brigades de gendarmerie de Fimela et de Fatick. Selon la RFM qui donne l’information, la pirogue venait de Elinkine, en Casamance.



Elle est tombée en panne à hauteur de Fimela et ses nombreux passagers ont attiré l’attention des populations, qui ont alerté la gendarmerie. Les passagers composés de 5 nationalités, dont des Sénégalais et des Nigérians voulaient se rendre en Espagne.



50 d’entre eux sont en garde-à-vue à la gendarmerie de Fimela, les 39 autres personnes sont à la gendarmerie de Fatick. Des provisions diverses et des bouteilles de gaz ont été trouvées dans la pirogue.