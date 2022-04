FÊTE DE L'INDÉPENDANCE : Ousmane SONKO salue la "vaillance et l’engagement de toutes nos forces de défense et de sécurité"

"C’est avec beaucoup de fierté et d’espoir que j’ai assisté au défilé militaire de ce lundi 4 avril 2022 à Ziguinchor, en compagnie de toutes les autorités locales.





Je remercie le Commandant de la Zone Sud, le colonel Cheikh Thierno Ndour, pour cette invitation et profite de la célébration du 62é anniversaire de notre indépendance pour saluer la vaillance et l’engagement de toutes nos forces de défense et de sécurité, entièrement dévouées à notre quiétude aussi bien à l’intérieur, aux frontières qu’hors du pays. Une pensée reconnaissante à nos anciens combattants", a indiqué le maire de Ziguinchor.