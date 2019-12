FINALE DE LA ZONE 7 : le parrain, Ibrahima BA, invite la jeunesse à l’Union (vidéo)

Le parrain de la Zone 7 de l’ODCAV de Saint-Louis a remis officiellement, dimanche, un chèque d’un million sept cent mille Francs en guise d’appui à l’organisation de la finale. La cérémonie s’est déroulée dans son fief à NDIAWSIR en présence du président de la zone, de dirigeants de mouvements sportifs, de ses collègues élus de la Commune et des militants. Ibrahima BA, adjoint au maire de la localité et responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) a salué le choix porté sur sa personne en exprimant sa volonté d’appuyer la jeunesse de l’arrondissement de RAO. En invitant cette dernière à faire preuve d’union et de cohésion, il a souhaité à cette dernière une belle fête sportive le 04 janvier au stade Mawade WADE de Saint-Louis. Le président de la zone a fortement magnifié l’appui en exprimant au parrain les hommages et remerciements de la communauté sportive.