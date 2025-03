FOOT : Le démenti formel de la Linguère sur un prétendu malaise et actes discriminatoires liés aux primes

La Linguère de Saint-Louis a réagi mardi face aux allégations « mensongères » distillées à travers les réseaux sociaux. Ces rumeurs font état d’un prétendu « malaise et d’actes discriminatoires liés aux primes des joueurs ». Des affirmations que la direction dément « avec la plus grande fermeté ».



Dans un communiqué parcouru par Ndarinfo, le club rappelle que « depuis l’arrivée du nouveau président, tous les engagements pris envers les joueurs ont été respectés ». « L’équipe évolue dans un environnement stable, avec les moyens financiers et logistiques nécessaires à sa performance », précise le document.



Pointant du doigt les auteurs de ces accusations, la direction dénonce des « intentions malveillantes » visant à semer la discorde au sein de l’Association. « Un pseudo-cheminot en quête de lumière ne passera pas par notre club pour tenter d’améliorer sa condition en cambuse », martèle le communiqué.



Le club précise qu’il ne tolérera aucune forme de diffamation et se dit prêt à engager des poursuites judiciaires contre toute personne ou entité diffusant des informations mensongères, portant atteinte à son image ou à celle de ses dirigeants.



Enfin, la direction de la Linguère se dit déterminée à protéger sa réputation et à garantir la sérénité nécessaire à la poursuite de ses objectifs sportifs.



