FOOTBALL : l’autre belle victoire de l’ASC LÉONA …

L’Asc Léona s’est en effet qualifiée aux phases nationales de football qui se joueront en 2018 à KOLDA. L’équipe qui s’est résolument hissée au sommet, est également finaliste de la coupe du maire de Saint-Louis.



Elle a reçu de vives félicitations de la part des autorités sportives de la ville lors de la finale de l’ORCAV parrainée par le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



Il faut dire que la discipline, l’ingéniosité et la témérité des joueurs, fiers de porter les couleurs de leur quartier, ont fasciné le public gratifié d’un beau jeu.



Avec l’accompagnement d’un staff à l’expertise avérée et la générosité de bonnes volontés dont l’huissier de justice Me Fatima FALL et le DGA de la SAED Abdoubacry SOW, la montée en puissance de l’équipe devient une réalité.



NDARINFO.COM