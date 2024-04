Fadilou Keïta demande au nouveau régime d’engager des actions judiciaires face aux injustices

Le responsable du parti Pastef, FadiloKeïta a s’est prononcé via les réseaux sociaux sur les mesures idoines que doit prendre le nouveau régime mis en place, notamment par le président de la République Bassirou Diomaye et son équipe. Selon le haut responsable du parti Pastef, il s’agit d’engager des actions judiciaires à l’encontre des personnes citées ou présumées suite à la publication des rapports.





« Au-delà des slogans, la reddition des comptes et la recevabilité doivent être le fil conducteur des actions et pratiques devant mener à plus de justice, de transparence et de respect vis-à-vis du peuple souverain … Par ailleurs, publier et/ou transmettre des rapports déjà disponibles aux corps de contrôle n’est en rien antagoniste au fait de devoir mettre les bouchées doubles dans l’amorce des ruptures attendues à tous les échelons de la gouvernance".



Dakaractu