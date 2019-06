Farba Ngom : "Abdoul Mbaye est un traître"

Le député Farba est très remonté contre l'ancien Premier ministre et président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT). Invité de l’émission "Face to Face" de la Tfm, le député et maire APR d'Agnam estime qu'"Abdoul Mbaye ne pouvait pas ne pas être un traître".