Fatou Thiam recadrée par les jeunes du Mouvement Karim Président

La ridiculité ne tue pas dans ce pays. Heureusement qu’elle n’est pas aussi criminalisée. Sinon beaucoup seront condamné à perpétuité. Beaucoup ne sont plus animés de conviction dans la sphère politique. Ce qui fait que nous enregistrons une vague de transhumants dans la vie de tous les jours vers un régime incapable.





À sa tête un Chef d’Etat qui manque de vision, de bilan, de volonté, d’ambition. Un Président de la République complexé, toujours au service des occidentaux. Je me demande comment une digne personne peut quitter le PDS pour rejoindre un Président qui ne s’est pas encore décolonisé. Les sénégalais sont meurtris des sorties des anciens dignitaires du régime de Wade qui sont actuellement avec Macky Sall. Des gens qui n’ont aucune vergogne. Je me rappelle encore des déclarations de Fatou Thiam quand elle s’attaquait à des jeunes du Pds de Saint Louis organisés autour d’un mouvement pour soutenir Macky « Ces gens qui font de la prostitution politique et de la masturbation verbale, ne sont pas nos références. Ce sont des épines qu’on nous enlève et la bonne graine est toujours au Pds. Ceux qui sont partis sont des feuilles mortes, et nous nous en réjouissons ».





Au moins tu as raison sur ce point. Je t’invite à relire tes propos. Le Pds a connu un renouvellement générationnel avec l’adhésion des jeunes de valeurs qui comprennent par la politique servir sa nation et non se servir de la nation. Bref, pas d’inquiétude parce que tu n’es qu’une feuille morte. Tu as été la plus nulle de la 12ème législature.

Que retenir de ton passage à l’assemblée Nationale ?





Impertinente dans tes interventions, de l’arrogance, des insultes, de l’indiscipline, de l’impolitesse, d’incohérence et de l’idiotisme. On t’attendait au moins de faire une proposition de loi durant ces cinq ans. Mais bon, ce n’est pas une surprise, car tu n’es même pas capable de parler un bon français. Tu as un niveau trop bas. Tu n’es jamais arrivée à aligner deux phrases correctes. Personne ne se souvient, même une seule fois de scientificité dans tes propos. On ne t’entend jamais dans un débat technique sinon que de mensonges, des accusations sans la moindre preuve.

C’est la même Fatou Thiam qui traitait Macky Sall « le premier des voleurs » lors du passage du Ministre de la justice à l’assemblée nationale.





En comparant ces propos d’hier à ceux d’aujourd’hui pour faire plaisir à Macky Sall, force est de reconnaitre que Fatou Thiam détient la couronne royale de la prostitution politique et de la masturbation verbale.

Où est Mame Goor Diazaka qui chantait les louanges de Karim Wade pensant qu’il allait se faire une bonne fortune ?

Information : il est retourné vers Macky et se permet d’insulter tous les opposants et les dignes citoyens qui rejettent la médiocrité de Macky Sall.





Vous êtes le couple, qui a la plus mauvaise réputation dans l’histoire du pays.

Quel héritage laisserez-vous à vos progénitures ?

Trahison, mensonge, insulte, transhumance, barbarie, sauvagerie, insolence, malhonnêteté, impolitesse etc.

Vous faites le couple de la honte.



Malang FADERA,

Coordonnateur National des élèves et étudiants du Mouvement Karim Président

DAKARACTU