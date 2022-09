Fausse alerte à la bombe sur la plateforme ferroviaire du TER

Un colis suspect a été détecté sur la plateforme ferroviaire du Train Express Régional (TER) ce samedi. La découverte est effectuée entre Bargny et Diamniadio. Une équipe de déminage de la gendarmerie a procédé au contrôle du colis.



Le trafic du train Express Régional était à l’arrêt dans le sens Diamniadio-Dakar. A l’origine de cette perturbation, un colis suspect au niveau de la plateforme ferroviaire entre Bargny et Diamniadio. C’est ainsi qu’une alerte est lancée. Et les responsables de l’exploitation commerciale du Ter ont préféré ne pas prendre de risques. L’option choisie est de ne pas faire rouler la machine.



Il a fallu attendre l’intervention d’une équipe de déminage de la gendarmerie nationale. Les démineurs sur place, selon Rfm, ont procédé à une fouille du colis suspect sans rien trouver comme élément dangereux pouvant constituer une menace pour les usagers du TER.



C’est aux environs de 18 h que le trafic a repris dans le sens Diamniadio-Dakar.



REWMI