Faux billets : Comment le fils du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye est tombé

Ayant su que le fils du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et son complice avaient sur eux une importante quantité de billets noirs qu’ils voulaient laver, les pandores ont mis en place un dispositif, au premier plan, un agent infiltré.



Ce dernier avait fait croire au duo qu’il avait, à Thiès, le mercure et les produits nécessaires pour « laver » les billets noirs.



Sans se douter de rien, Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Fall ont quitté Dakar, dans la nuit de vendredi à samedi après un rendez-vous fixé à Thiès notamment au quartier Mbour 1.



Le secteur était déjà bouclé par la gendarmerie. Lorsque l’agent infiltré a donné le signal à ses collègues, après s’être assuré de la disposition de la marchandise à laver, les gendarmes ont encerclé les mis en cause.



Une fouille dans leur véhicule a permis de découvrir dans la malle arrière des coupures de billets noirs en euros et en dollars estimées à un milliard FCFA.





Pris en flagrant délit, Cheikh Issa Ndiaye et son complice sont passés aux aveux lors de leur audition sous le régime de la garde à vue.





Ils seront déférés au parquet aujourd’hui mardi. A noter que quatre autres personnes ont été arrêtés en possession de faux billets.