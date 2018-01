Finale de la Zone 11 : Choc de titans entre l’Asc Ndiol et Pont Gendarme, ce samedi 27 janvier 2018

Une affiche finaliste ne pouvait être beaucoup plus spectaculaire avec deux protagonistes qui ont l’habitude de gratifier à leur public, un jeu de qualité.



La belle formation de Jokko qui va jouer sa quatrième finale veut gagner la coupe pour être l'équipe la plus titrée de Takk Gagn. Tandis que les Jambaars de NDIOL qui enchaînent de très belles saisons depuis 2014 sans parvenir à remporter leur premier titre, vont se battre pour rentrer avec le trophée.



Autant dire la fraternité et les relations amicales qui ont uni hier les villages de Takk Gagn et qui les unissent encore demeurent indissolubles pour le triomphe de la solidarité, de l'amitié et de la concorde entre ces villages d'une même Zone d'une même Commune (Diama).





