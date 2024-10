Fleuve Gambie: des ”risques de débordement” à craindre (officiel)

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a signalé, lundi, des ”risques de débordement” du fleuve Gambie dans les zones basses avec ‘’la montée subite et fulgurante’’ du plan d’eau.



‘’Face à cette situation, avec l’atteinte imminente du seuil critique, des risques de débordement du fleuve sont à craindre, notamment dans les zones basses’’, indique le ministère.



Le document signale que ce lundi, à 16 heures, dans le cadre du suivi de la situation hydrologique du fleuve Gambie, il y a eu ”une montée subite et fulgurante du niveau de l’eau atteignant 11 m à Gouloumbou et 12,63 m à Simenti, soit respectivement à 1 m et 37 cm des cotes d’alerte’’.



Ainsi, le ministère invite ”les populations riveraines ainsi que les porteurs d’activités sur le long des berges à faire preuve d’une vigilance maximale”.



APS