Fleuve Sénégal : la cote d'alerte dépassée à Matam

Le niveau du fleuve Sénégal a dépassé la cote d’alerte à Matam (nord) ces dernières heures, a annoncé mardi le ministère de l’Eau et de l’Assainissement.



‘’Les données concernant le fleuve Sénégal recueillies ces dernières heures indiquent qu’à Matam le niveau de l’eau a dépassé la cote d’alerte de 8 mètres depuis quelques jours, se situant à 8,15 mètres ce mardi 20 septembre à 8 heures’’, a alerté le ministère dans un communiqué.



Il signale qu’à Podor également, la cote d’alerte, qui est de 5 mètres, avait été atteinte mardi à 13 heures, alors que le niveau de l’eau continuait à monter dans les autres stations, créant ainsi une situation préoccupante.



Le ministère en charge de l’Eau et de l’Assainissement a dans le même temps fait savoir qu’à Dagana le niveau de l’eau, qui était à 3, 37 mètres lundi avait atteint 3, 39 mètres mardi à 8 heures, soit à 11 centimètres de la cote d’alerte.



‘’A Richard Toll, le niveau de l’eau qui était à 2,99 mètres le 19 septembre à 08 heures est passé à 3 mètres ce mardi 20 septembre 2022 à 08 heures, soit à 35 centimètres de la cote d’alerte qui est de 3,35 mètres’’, a-t-on appris par la même source.



Elle fait savoir par conséquent que si la tendance actuelle se poursuivait dans les prochaines heures, des débordements du cours d’eau pourraient survenir dans les localités.



Il est ainsi demandé aux populations riveraines et les tenants d’activités aux abords du fleuve d’observer une vigilance maximale et à prendre les dispositions pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement de l’eau.



APS