Fonds COVID-19 : plus de 258 millions récupérés, plusieurs ministères visés

Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a animé une conférence de presse ce jeudi 17 avril 2025, au cours de laquelle il a fait plusieurs annonces majeures concernant les procédures judiciaires en cours sur la gestion des fonds liés au COVID-19.



Le parquet a reçu huit rapports d’enquête impliquant plusieurs départements ministériels.

« Nous avons reçu huit rapports portant sur les ministères de la Géologie et des Mines, de la Culture, des Sports, de la Santé, de la Femme et de la Famille, du Développement industriel, des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que du Développement communautaire », a déclaré le procureur.



En seulement 48 heures, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a présenté 27 personnes devant le parquet de Dakar. La majorité a opté pour des propositions de consignation, acceptées par le parquet.



« Nous avons ainsi récupéré un montant total de 258 448 233 F CFA, entre hier et aujourd’hui », a précisé Ibrahima Ndoye. Ce montant correspond aux dépôts de caution versés dans le cadre des procédures en cours.



Le procureur a souligné l’approche adoptée par les autorités judiciaires. « Notre objectif, ce n’est pas de mettre les gens en prison, mais de recouvrer l’argent du contribuable », a-t-il dit.



