Formation d'un nouveau gouvernement : un chamboulement général annoncé

Après l’installation des députés de la 14e législature, place au Gouvernement. Macky Sall va nommer un Premier Ministre et former un nouveau gouvernement après la forte décadence de la mouvance présidentielle aux dernières élections (locales et législatives). Ce sera un chamboulement général. Un jeu de chaise musicale, le retour de certains barrons et une nouvelle entrée en force de jeunes sur qui Macky Sall compte pour renverser la tendance actuelle qui plonge son parti et sa coalition vers le déclin.



Le Chef de l’Etat a promis de nommer des hommes de terrain capables de porter sa politique de développement, mais aussi de relever les défis à moins de deux ans de l’élection Présidentielle de 2024.



Selon des informations de laviesenegalaise.com, les choses pourraient s’accélérer. Le Premier ministre sera connu dans les toutes prochaines heures.