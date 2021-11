Forum mondial de l’eau : Saint-Louis formule ses préoccupations – vidéo

En prélude au forum mondiale de l’eau qui se tiendra à Dakar en mars 2022, une rencontre préparatoire a été tenue avec les acteurs de Saint-Louis. Ce conclave a permis à la région d’identifier ses enjeux liés à la gestion de la ressource et de préparer son plaidoyer à porter au grand rendez-vous international de Dakar. La mobilisation des entités de Saint-Louis et le travail d’identification des défis à relever et des initiatives à capitaliser, mené par l’Agence de Développement Régional (ARD), a été fortement magnifié.