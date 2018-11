France : Tariq Ramadan remis en liberté

L’islamologue a dû verser une caution de 300.000 euros et devra non seulement remettre son passeport suisse mais aura pour interdiction de quitter le territoire français. De plus, il ne peut rentrer en contact avec certains témoins et les plaignantes.



« J’irai fuir où ? Alors que tout va vers mon innocence (...) Je vais rester en France et défendre mon honneur et mon innocence », a-t-il déclaré devant le juge pour cette quatrième demande de remise en liberté.



« Je voudrais que vous décidiez en votre âme en conscience, non pas parce que je m’appelle Tariq Ramadan et qu’on m’a diabolisé dans ce pays, a ajouté l’islamologue. Je veux bien qu’on me reproche d’avoir menti pour protéger ma famille, ma fille qui est dans la salle. Mais qui a menti le plus ? Qui a instrumentalisé le mouvement #MeToo ? »



