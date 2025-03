Fuite de gaz sur le projet GTA : à Saint-Louis, l’APALS monte au créneau face à l’opacité et aux risques environnementaux

L’annonce d’une fuite de gaz sur le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité par les multinationales BP et Kosmos, a provoqué une vague d’inquiétude à Saint-Louis et dans les communautés de pêcheurs de Guet Ndar. Devant l’absence de communication claire sur l’ampleur de cette fuite et ses conséquences potentielles, l’Association pour la Protection et l’Aménagement du Littoral de Saint-Louis (APALS) a vivement réagi, dénonçant un manque de transparence qu’elle juge inacceptable.



Face à cette crise environnementale, l’APALS ne mâche pas ses mots. Dans un communiqué transmis à Ndarinfo, l’association critique le silence des autorités et des entreprises impliquées, dénonçant une opacité qui empêche les populations de comprendre l’étendue des risques. « Ce silence et cette opacité sont inacceptables. Après nous avoir volé DIATARA, c’est désormais notre santé, nos ressources et nos vies qui sont menacées », s’insurge le document.



L’APALS réclame " une enquête indépendante et transparente sur la fuite de gaz, avec des informations accessibles aux communautés locales ", " l’arrêt immédiat du torchage de gaz, une pratique polluante qui aggrave la situation et une " évaluation complète des impacts environnementaux et sanitaires, assortie de mesures de prévention et de compensation pour les populations affectées". Elle exige également " la protection des pêcheurs artisanaux, déjà fragilisés par la réduction de leurs zones de pêche" ainsi qu'une " politique de transparence et de responsabilité de la part des entreprises gazières et des autorités compétentes".



Le torchage de gaz : une pratique controversée et dangereuse



En plus de la fuite, elle pointe du doigt le torchage de gaz, déjà en place sur le projet GTA. Cette méthode, consistant à brûler le gaz au lieu de le valoriser, libère du dioxyde de carbone et du méthane, ce dernier étant un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO2 à court terme.



Une « pratique criminelle contre le climat et les populations », selon l'Association qui rappelle que ces émissions toxiques menacent directement la santé publique. Les habitants de la Langue de Barbarie, exposés à ces rejets, risquent de développer des maladies respiratoires et d’autres affections graves, indique-t-elle.



Une mobilisation pour la justice environnementale



Consciente de l’urgence, l’APALS appelle toutes les forces vives de la société civile, les organisations professionnelles du secteur de la pêche et les citoyens à se mobiliser. L’objectif : exiger vérité, justice et protection du littoral de Saint-Louis.



« Nos vies, notre environnement et notre avenir valent plus que les profits d’une poignée de multinationales », conclut l’association.



